Сабля, Грузия и Россия: кто такая трехкратная чемпионка мира Яна Егорян

Яна Егорян — армянка по национальности, родилась в Тбилиси в 1993 году в семье Марина Егорян и Карапета Алавердяна. Детство провела в Ереване, а после развода родителей переехала с матерью в Подмосковье, где начала заниматься фехтованием. Спорт быстро увлек девушку, и уже в 2012 году она выиграла чемпионат России и вошла в национальную сборную.