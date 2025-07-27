В Госдуме назвали новость о блокировке WhatsApp «вбросом выходного дня»

До этого журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в Telegram-канале, что с 1 августа у россиян перестанет работать WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и VPN-сервисы. Она подчеркнула, что до этого «силовики уже пробовали блокировать мессенджер», который, по ее словам, активно используют вербовщики СБУ и мошенники. В посте госпожа Кашеварова подчеркнула, что на рынке с августа останутся только российские мессенджеры и VPN, а «вражеские уйдут».