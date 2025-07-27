Несколько человек погибли при сходе поезда с рельсов на юго-западе Германии

В результате схода пассажирского поезда с рельсов вблизи города Ридлинген на юго-западе Германии погибло несколько человек. Об этом в воскресенье, 27 июля, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.
С рельсов сошли два вагона регионального экспресса железнодорожной компании Deutsche Bahn. В момент аварии в составе находилось около 100 человек.
— Как минимум трое из них получили травмы. Информация о тяжести полученных ими травм пока недоступна, — заявили в правоохранительных органах.
По данным полиции, авария произошла около 18:10 (19:10 по московскому времени — прим. «ВМ»), передает ТАСС.
23 июля в городе Амурске во время движения со станции Мылки к месту разгрузки тепловоз с груженными углем полувагонами опрокинулся на подъездных путях Амурской ТЭЦ-1. Причиной стали действия машиниста: он нарушил правила безопасности при управлении подвижным составом. В результате повреждения получили локомотив, железнодорожные пути и сопутствующая инфраструктура.
28 июня в Тындинском районе Амурской области на железной дороге столкнулись два поезда, в результате чего один из локомотивов сошел с рельсов. В результате аварии у одного из составов сошла колесная пара.