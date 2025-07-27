Депутат Боярский назвал нелепым вбросом слухи о блокировке WhatsApp* в РФ

Как писал сайт KP.RU, ровно неделю назад Сергей Боярский назвал преждевременными рассуждения о датах и поводах блокировки WhatsApp* и других иностранных сервисов на территории страны. Он отметил, что действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований российского законодательства. При этом парламентарий заметил, что ранее он мог бы назвать недопустимым уход WhatsApp* с российского рынка в связи с неимением альтернативы. Однако теперь, когда в стране появился национальный мессенджер Max, такой исход стал более реальным, добавил он.