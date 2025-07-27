Депутат Боярский назвал нелепым вбросом слухи о блокировке WhatsApp* в РФ

Информация, появившаяся в СМИ о якобы блокировке на территории России мессенджера WhatsApp* и VPN, является ложной. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.
«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня», — сказал парламентарий.
Он выразил недоумение, почему некоторые «наши коллеги» позволяют себе подобное. Слухи комментировать, конечно же, не буду, подчеркнул Боярский.
Как писал сайт KP.RU, ровно неделю назад Сергей Боярский назвал преждевременными рассуждения о датах и поводах блокировки WhatsApp* и других иностранных сервисов на территории страны. Он отметил, что действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований российского законодательства. При этом парламентарий заметил, что ранее он мог бы назвать недопустимым уход WhatsApp* с российского рынка в связи с неимением альтернативы. Однако теперь, когда в стране появился национальный мессенджер Max, такой исход стал более реальным, добавил он.
* продукт компании Meta, которая признана на территории РФ экстремистской.