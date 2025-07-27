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Пропавшие после взрыва в доме в Саратове граждане вышли на связь

В воскресенье, 27 июля, сообщалось, что поисково-спасательные работы завершены.

Источник: Аргументы и факты

Граждане, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, оказались живы. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области.

«Да», — подтвердил собеседник агентства.

Напомним, что взрыв произошел в пятницу в десятиэтажном многоквартирном доме. В результате частично обрушились конструкции здания. По последним данным, погибли семь человек, 16 обратились за медицинской помощью. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

В воскресенье, 27 июля, сообщалось, что поисково-спасательные работы завершены. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.