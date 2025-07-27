Пропавшие после взрыва в доме в Саратове граждане вышли на связь

Напомним, что взрыв произошел в пятницу в десятиэтажном многоквартирном доме. В результате частично обрушились конструкции здания. По последним данным, погибли семь человек, 16 обратились за медицинской помощью. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.