Пропавшие после взрыва в доме в Саратове граждане вышли на связь

Граждане, считавшиеся пропавшими без вести после взрыва газа в жилом доме на улице Блинова в Саратове, оказались живы. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве Саратовской области.
«Да», — подтвердил собеседник агентства.
Напомним, что взрыв произошел в пятницу в десятиэтажном многоквартирном доме. В результате частично обрушились конструкции здания. По последним данным, погибли семь человек, 16 обратились за медицинской помощью. Жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.
В воскресенье, 27 июля, сообщалось, что поисково-спасательные работы завершены. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.