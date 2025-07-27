Священник Портнов рассказал, стоит ли отмечать день рождения умершего

В день рождения можно поминать покойных родственников и друзей, но это событие не является поводом для шумного застолья. Об этом заявил священник Максим Портнов.
Он отметил, что в православии существуют специальные дни поминовения усопших: родительские субботы и Радоница. В эти дни верующие посещают храмы, заказывают панихиды и сорокоусты за упокой, а также раздают милостыню в память о скончавшихся и посещают кладбище.
Священнослужитель подчеркнул, что есть святые, память которых принято чтить не только в дату их смерти, но и в дату рождения: Николай Чудотворец и Иоанн Креститель. Максим Портнов добавил, что помолиться об упокоении души покойного также можно в день крещения или смерти данного человека, передает портал «Царьград».
Священник Филипп Ильяшенко рассказал «Вечерней Москве», что для просьбы о прощении у умершего человека нужно пойти в храм и исповедаться в присутствии священника, а также подумать о том, что вы можете сделать для усопшего.
«ВМ» рассказала, почему нельзя устраивать праздник в день рождения умершего человека и что нужно делать в такие даты.