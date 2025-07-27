Священник Портнов рассказал, стоит ли отмечать день рождения умершего

Священнослужитель подчеркнул, что есть святые, память которых принято чтить не только в дату их смерти, но и в дату рождения: Николай Чудотворец и Иоанн Креститель. Максим Портнов добавил, что помолиться об упокоении души покойного также можно в день крещения или смерти данного человека, передает портал «Царьград».