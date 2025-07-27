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Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович»

Корабль накануне принимал участие в отражении атаки украинских БПЛА на Ленинградскую область.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин получил в подарок макет фрегата «Адмирал Григорович» во время посещения корабля в Санкт-Петербурге.

Визит состоялся в День Военно-морского флота. Глава государства осмотрел фрегат, участвовавший накануне в отражении атаки беспилотников на Ленинградскую область.

После осмотра корабля глава государства пообщался с боевым расчётом за чашкой чая. Экипаж преподнёс Путину деревянный макет фрегата, выполненный вручную.

«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — заявил один из моряков, передавая подарок главе государства.

Ранее Путину подарили титановую модель ракеты «Ангара».

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