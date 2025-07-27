Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович»

Президент России Владимир Путин получил в подарок макет фрегата «Адмирал Григорович» во время посещения корабля в Санкт-Петербурге.
Визит состоялся в День Военно-морского флота. Глава государства осмотрел фрегат, участвовавший накануне в отражении атаки беспилотников на Ленинградскую область.
После осмотра корабля глава государства пообщался с боевым расчётом за чашкой чая. Экипаж преподнёс Путину деревянный макет фрегата, выполненный вручную.
«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — заявил один из моряков, передавая подарок главе государства.
Ранее Путину подарили титановую модель ракеты «Ангара».