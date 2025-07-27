У судей даже не было свистка: что изменилось в футболе за более чем сто лет

В 1878 году в Англии арбитр во время матча впервые использовал свисток (до этого судьи кричали). Президент женского футбольного клуба «МедВедь» Анастасия Раинская рассказала, что изменилось в футболе за более чем сто лет.
В далеком 1878 году кто-то из судей впервые дунул в свисток во время футбольного матча в Лондоне. Имя новатора неизвестно, а относительно его основной профессии есть предположение, что это был, скорее всего, полицейский. Так как именно они одними из первых для привлечения внимания правонарушителей и подачи звуковых сигналов стали использовать изобретение часового мастера из Бирмингема Джозефа Хадсона — свисток.
Самые большие изменения в спорте сейчас происходят в технологической сфере.
— Футбол развивается каждый год. Например, в 2018 году появилась специальная система видеопомощи, которая позволяет судьям оценивать ход игры более справедливо, — отметила Анастасия Раинская.
В правила футбола тоже добавили немало новшеств. Так, ранее в английском футболе правило офсайда гласило, что нападающий не может находиться ближе к воротам противника, чем трое полевых игроков другой команды. Однако в 1925 году в это правило была внесена корректировка: число необходимых защитников было сокращено с трех до двух.
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Трудности первопроходцев.
В первых баскетбольных играх было всего 13 правил, написал их учитель по физкультуре Джеймс Нейсмит. У первых игроков классическую баскетбольную корзину заменяло ведерко, у которого даже не было отпилено дно. Так что после каждого удачного броска снаряд было необходимо доставать с помощью стремянки.
Ноги тоже пригодятся.
Раньше играть в волейбол можно было только руками. Однако в 1996—1997 годах Международная федерация волейбола внесла корректировки: мяч разрешили отбивать любой частью тела, даже ногами! А еще подавать стало возможно с любой точки на линии (до этого у игрока было ограниченное место подачи).
Разрешено все, что не запрещено.
В 1888 году один из спортсменов решил победить в прыжках с шестом хитростью. Во время прыжка он залез наверх при помощи силы рук, преодолев планку на высоте 3,55 метра. После этого были введены правила, запрещающие перебирать руками по шесту во время прыжка.
Смягчили игру.
В XX веке борьба на льду в хоккее была не причиной посадить игрока на скамью, а чем-то естественным. Лишь в сезоне 1988−1889 годов судьи начали пресекать потасовки и «мордобой». В эти же годы за чересчур агрессивное поведение нарушители были отстранены с более чем 20 матчей.
Карточки выдают.
До 1970 года замечания футболистам выносили устно. Первую желтую карточку в истории показали игроку сборной СССР Кахи Асатиани во время матча открытия чемпионата мира 1970 года в Мексике. Немецкий судья Курт Ченшер предъявил ему предупреждение.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Коркин, спортсмен, фитнес-тренер:
— Футбол за несколько последних лет поменялся кардинально. Например, появились новые системы, которые с помощью искусственного интеллекта определяют, прав ли судья. Мне кажется, что до появления технологий игры были чуть живее и интереснее. Но радует, что теперь на некоторых матчах искусственный интеллект позволяет развлекать зрителей, ища похожих на знаменитостей и выводя все это на большие экраны в перерывах между таймами.
КАКОЙ БЫЛА ФОРМА АРБИТРА.
До 1950-х годов судьи на футбольном поле носили… пиджаки и даже галстуки-бабочки. Казалось бы, не самая удобная форма. Однако до 1891 года арбитры не бегали по полю: игроки обращались к ним сами;Кроме черных рубашек с длинными рукавами, форма арбитров начала включать черные футболки с белыми воротничками — прообраз современной формы;К концу XX века черные футболки стали заменять на цветные, похожие на те, что носят игроки. Однако по цвету судейская форма все же отличалась, такая необходимость возникла, чтобы арбитры не смешивались с игроками;Современная судейская форма включает футболку, шорты, гетры и бутсы. Цвета одежды — яркие, причина та же — рефери визуально необходимо отличаться от игроков.
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