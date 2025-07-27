У судей даже не было свистка: что изменилось в футболе за более чем сто лет

До 1950-х годов судьи на футбольном поле носили… пиджаки и даже галстуки-бабочки. Казалось бы, не самая удобная форма. Однако до 1891 года арбитры не бегали по полю: игроки обращались к ним сами;Кроме черных рубашек с длинными рукавами, форма арбитров начала включать черные футболки с белыми воротничками — прообраз современной формы;К концу XX века черные футболки стали заменять на цветные, похожие на те, что носят игроки. Однако по цвету судейская форма все же отличалась, такая необходимость возникла, чтобы арбитры не смешивались с игроками;Современная судейская форма включает футболку, шорты, гетры и бутсы. Цвета одежды — яркие, причина та же — рефери визуально необходимо отличаться от игроков.