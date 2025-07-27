В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке WhatsApp*

21 июля Сергей Боярский заявил, что на данный момент рано говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки WhatsApp* в России. При этом он добавил, что зарубежные платформы, включая WhatsApp*, не в полной мере выполняют российские законы в части локализации данных и противодействия мошенничеству.