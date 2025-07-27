В Госдуме прокомментировали сообщения о блокировке WhatsApp*

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский в воскресенье, 27 июля, заявил, что информация о блокировке мессенджера WhatsApp* 1 августа является «очередным нелепым вбросом».
— Мне известно, что (информация о блокировке WhatsApp* — прим. «ВМ») — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду, — высказался парламентарий в беседе с порталом Gazeta.ru.
Ранее российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что 1 августа WhatsApp* и VPN-сервисы заблокируют на территории России. Она назвала платформу «одной из самых гнилых» и охарактеризовала ее как «обитель зла». Журналистка подчеркнула, что мессенджер «полностью работает на противника».
21 июля Сергей Боярский заявил, что на данный момент рано говорить о конкретных датах или поводах для возможной блокировки WhatsApp* в России. При этом он добавил, что зарубежные платформы, включая WhatsApp*, не в полной мере выполняют российские законы в части локализации данных и противодействия мошенничеству.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.