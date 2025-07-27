В реке Малый Несветай в Ростовской области погибла рыба

— Вопросы, связанные с гибелью водных биоресурсов относятся к компетенции Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Информация о возможных нарушениях направлена в указанные органы для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенций, — говорится в сообщении ведомства.