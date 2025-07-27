В реке Малый Несветай в Ростовской области погибла рыба

В реке Малый Несветай в Ростовской области была зафиксирована массовая гибель рыб. Информацию подтвердили в минприроды региона.
Фотографии всплывших кверху брюхом рыб опубликовали в социальных сетях жители Новошахтинска. По словам людей, вода в реке приобрела зеленый оттенок и неприятный запах.
Специалисты минприроды выехали на место для обследования, в ходе которого факты подтвердились.
— Вопросы, связанные с гибелью водных биоресурсов относятся к компетенции Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Информация о возможных нарушениях направлена в указанные органы для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенций, — говорится в сообщении ведомства.
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