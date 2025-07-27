Астрофизики рассказали о редком астрономическом явлении в конце июля

Метеорные потоки Южные дельта-Аквариды и альфа-Каприкорниды достигнут пика в последнюю ночь июля, позволив увидеть двойной метеорный поток, сообщает starwalk.space. Количество метеоров в час составит примерно 25 и 5, соответственно.
Оба метеорны потока лучше видны жителям Южного полушария, но увидеть их можно будет и с Северного. Луна будет далека от полнолуния, что позволит лучше видеть метеоры.
Астрофизики рекомендуют смотреть за метеорными потоками вдали от городской засветки.
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