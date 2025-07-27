ВОЗ заявила о резком росте смертности из-за голода в секторе Газа

По данным организации, за первые две недели июля более 5 тысяч детей до пяти лет были госпитализированы с последствиями недоедания, причём у 18% диагностирована тяжёлая форма острого истощения, угрожающая жизни. Кроме того, более 40% беременных и кормящих женщин в Газе страдают от серьёзного дефицита питания.