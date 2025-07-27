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Колокола всех храмов Сызрани зазвонят 28 июля ровно в полдень

В понедельник, 28 июля, в 12:00 Сызрань наполнится звуками колоколов — в этот час в городе отметят День Крещения Руси.

В понедельник, 28 июля, в 12:00 Сызрань наполнится звуками колоколов — в этот час в городе отметят День Крещения Руси.

В 2025 году православные христиане отмечают 1037 лет с момента исторического события, ознаменовавшего собой важный этап в развитии Руси и оказавшего значительное влияние на духовные ценности и культурное наследие народа.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ровно в 12:00 во всех храмах Русской православной церкви прозвучит праздничный перезвон.

Как сообщили в пресс-службе Сызранской епархии, в Казанском кафедральном соборе в этот день, после утренней литургии, пройдет особый молебен, посвященный памяти Крещения Руси, пишет syzran-small.

Ранее мы писали, что в областной столице завершились работы по благоустройству сквера имени Высоцкого.

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