Колокола всех храмов Сызрани зазвонят 28 июля ровно в полдень

В понедельник, 28 июля, в 12:00 Сызрань наполнится звуками колоколов — в этот час в городе отметят День Крещения Руси.
В 2025 году православные христиане отмечают 1037 лет с момента исторического события, ознаменовавшего собой важный этап в развитии Руси и оказавшего значительное влияние на духовные ценности и культурное наследие народа.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ровно в 12:00 во всех храмах Русской православной церкви прозвучит праздничный перезвон.
Как сообщили в пресс-службе Сызранской епархии, в Казанском кафедральном соборе в этот день, после утренней литургии, пройдет особый молебен, посвященный памяти Крещения Руси, пишет syzran-small.
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