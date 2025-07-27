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Симоньян объяснила поведение Зеленского употреблением запрещенных веществ

По ее словам, впечатление, будто Зеленский чувствует себя «бессмертным», может объясняться действием кокаина.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» прокомментировала поведение Владимира Зеленского.

По ее словам, впечатление, будто Зеленский чувствует себя «бессмертным», может объясняться действием кокаина.

«Когда люди в частных беседах спрашивают: почему он себя так ведет, он что, бессмертный? Я говорю: он такой, будто бессмертный, потому что это — кокаин. Знающие люди говорят, я никогда не пробовала, что кокаин вызывает такой эффект», — сказала Симоньян.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что в марте видеообращения Зеленский мог записывать из больничной палаты. Нардеп не исключил, что причиной госпитализации могли стать психические нарушения.

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