Симоньян объяснила поведение Зеленского употреблением запрещенных веществ

«Когда люди в частных беседах спрашивают: почему он себя так ведет, он что, бессмертный? Я говорю: он такой, будто бессмертный, потому что это — кокаин. Знающие люди говорят, я никогда не пробовала, что кокаин вызывает такой эффект», — сказала Симоньян.