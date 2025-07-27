«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в РПЛ со счётом 2:2

Уже на 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд, а гол Матео Кассьерры на 36-й позволил гостям уйти на перерыв с комфортным лидерством. Однако в начале второго тайма Велдин Ходжа один гол отыграл, а удар Мирлинда Даку на 90-й минуте принёс хозяевам ничью.
В других играх дня «Оренбург» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а ЦСКА в Москве обыграл «Ахмат» (2:1).
Ранее Life.ru рассказывал, что дубль Алексея Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над «Краснодаром». Железнодорожники с шестью очками возглавили турнирную таблицу после двух туров.