«Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» в РПЛ со счётом 2:2

Уже на 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд, а гол Матео Кассьерры на 36-й позволил гостям уйти на перерыв с комфортным лидерством. Однако в начале второго тайма Велдин Ходжа один гол отыграл, а удар Мирлинда Даку на 90-й минуте принёс хозяевам ничью.