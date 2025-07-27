«Решать регионам»: В ГД дистанцировались от советского метода борьбы с алкоголизмом

Напомним, ранее председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко выступил с инициативой на федеральном уровне о том, чтобы сократить количество часов в сутки, когда алкоголь разрешён к продаже. По его мнению, в идеале каждый год нужно урезать количество таких часов, чтобы дойти до временного промежутка с 11:00 до 19:00, как было в СССР.