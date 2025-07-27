Первый рейс после долгого перерыва отправился из Шереметьева в Пхеньян

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян в воскресенье, 27 июля, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево, самолет приземлится в Корейской Народной Демократической Республике (КНДР) в 09:00 по местному времени.
Время самолета в пути составит 8 часов 5 минут. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на судне Boeing 777−200ER, вмещающем 440 пассажиров.
Авиаперевозчик начал продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс состоится 29 июля. На данный момент авиасообщение между Москвой и Пхеньяном будут поддерживать раз в месяц. Частоту рейсов в дальнейшем определят по результатам анализа трафика, передает РИА Новости.
Российские туристы, которые одними из первых отправились на новый северокорейский курорт Вонсан-Кальма, рассказали о высоком уровне обслуживания и о пляже, превзошедшем все их ожидания.
25 июня первый пассажирский вагон из Пхеньяна прибыл на московский Ярославский вокзал спустя пять лет перерыва в перевозках из-за пандемии коронавируса.