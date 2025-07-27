Первый рейс после долгого перерыва отправился из Шереметьева в Пхеньян

Авиаперевозчик начал продажу билетов из Москвы в Пхеньян 18 июля, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей. Обратный рейс состоится 29 июля. На данный момент авиасообщение между Москвой и Пхеньяном будут поддерживать раз в месяц. Частоту рейсов в дальнейшем определят по результатам анализа трафика, передает РИА Новости.