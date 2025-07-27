«Люди же это читают»: Тренер «Балтики» послал спортивных журналистов в психдиспансер

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», — цитирует Талалаева «Газета.ru».
Ранее РПЛ охватили громкие скандалы. К примеру, в офисе ФК «Торпедо», а также в домах владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова прошли обыски. В итоге им предъявили обвинение в подкупе судьи на один миллион рублей. При этом адвокат владельца клуба Александр Добровинский увидел в деле «много закулисных интриг».