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«Люди же это читают»: Тренер «Балтики» послал спортивных журналистов в психдиспансер

Главный тренер ФК «Балтика» Андрей Талалаев призвал спортивных журналистов брать выписки из психдиспансеров. Специалиста возмутило, как некоторые СМИ подали его слова о Деяне Станковиче. Наставник калининградской команды подчеркнул, что не испытывает неуважения к коллеге из Сербии, хоть и не считает себя его поклонником как игрока.

Источник: Life.ru

«Люди же это читают, что вы пишете. Если у болельщиков требуют Fan ID, то у журналистов надо брать выписки из психдиспансеров. Потому что вы преподносите по-другому», — цитирует Талалаева «Газета.ru».

Ранее РПЛ охватили громкие скандалы. К примеру, в офисе ФК «Торпедо», а также в домах владельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова прошли обыски. В итоге им предъявили обвинение в подкупе судьи на один миллион рублей. При этом адвокат владельца клуба Александр Добровинский увидел в деле «много закулисных интриг».