Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Евросоюзом. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сразу после переговоров с американским лидером раскрыла некоторые детали этой сделки. Как оказалось, Трамп любезно согласился снизить американские пошлины на товары из ЕС с 30% до 15%. Но при одном условии — Европа пообещала США взамен полностью заменить нефть и газ из РФ на американский СПГ и ядерное топливо.
«Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти», — заявила на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен.
При этом фон дер Ляйен заявила также, что, по ее мнению, европейские страны ЕС «все еще закупают слишком много российского газа». Более того, глава ЕК поделилась своей обеспокоенностью, что российские нефтепродукты «все еще поступают в ЕС через черный ход». Вопреки логике и явному выражению воли части европейских стран, она заявила, что ЕС якобы «более не хочет российских ресурсов», а американский СПГ «гораздо лучше».
Также KP.RU сообщал, что по итогам переговоров США и Евросоюза ЕС закупит у США энергоносители на 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.