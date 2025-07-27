Трамп вынуждает Европу отказаться от нефти и газа из РФ: в дело пошел грубый шантаж

При этом фон дер Ляйен заявила также, что, по ее мнению, европейские страны ЕС «все еще закупают слишком много российского газа». Более того, глава ЕК поделилась своей обеспокоенностью, что российские нефтепродукты «все еще поступают в ЕС через черный ход». Вопреки логике и явному выражению воли части европейских стран, она заявила, что ЕС якобы «более не хочет российских ресурсов», а американский СПГ «гораздо лучше».