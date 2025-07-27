Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как принял решение о нападении на Русь. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отметила, что это средневековое государство было «потрясающим и мощным».
— Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили — Святослав Игоревич, тоже светлая ему память — и все замечательно. И не осталось от них ничего, — рассказала журналистка.
Симоньян напомнила, что тогда Черное и Азовское моря назывались Хазарским, а в некоторых языках такое название по-прежнему носит Каспийское море. Журналистка подчеркнула, что страны, которые начинали воевать с Россией, в течение всей истории страны всегда плохо заканчивали. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, комментируя отношение европейских столиц к России, вспомнил слова русского полководца Александра Суворова: «Тщетно двинется на Россию вся Европа — она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб».