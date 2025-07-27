Симоньян: Хазарский каганат исчез с карты мира после похода на Русь

— Они шикарно же жили. Казалось бы, чего не жить-то припеваючи? Но нет, им нужно было зачем-то идти на Русь. В итоге мы их разбили — Святослав Игоревич, тоже светлая ему память — и все замечательно. И не осталось от них ничего, — рассказала журналистка.