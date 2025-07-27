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В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях.

Источник: Аргументы и факты

Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В Сумской области тревога длится более четырех часов, в Черниговской — свыше двух, а в Полтавской и Харьковской — более часа.

В 21:03 мск тревогу объявили в Черниговской области, позже — в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за этим преступлением стояли украинские спецслужбы.

Целями становятся объекты оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары по жилым домам и социальной инфраструктуре не наносятся.

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