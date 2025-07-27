В День ВМФ Андрей Чибис представил новый бассейн «Североморец»

«Сегодня мы фиксируем завершение строительства нового бассейна, и для нас большая честь в День Военно-Морского Флота подарить столице Северного флота новое современное спортивное сооружение. Строительство велось активно, объект удалось сдать в сжатые сроки. Он получился очень достойный и название, которое ему дали жители по результатам голосования — “Североморец”, наиболее отражает его предназначение: в сентябре, когда вернется коллектив, бассейн откроет свои двери для всех жителей флотской столицы, которых я сегодня поздравляю с государственным и поистине народным праздником — Днем Военно-Морского флота», — отметил Андрей Чибис.