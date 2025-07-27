В День ВМФ Андрей Чибис представил новый бассейн «Североморец»

В праздничный день Военно-Морского флота России губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с заместителем командующего Северным флотом контр-адмиралом Игорем Курочкиным и главой ЗАТО Владимиром Евменьковым дал старт первому заплыву военнослужащих в новом спортивном комплексе в Североморске. Строительство объекта велось по поручению Президента Владимира Путина в рамках масштабной программы реновации закрытых административных территорий, инициированной главой Мурманской области, а также стратегии развития региона «На Севере — жить!».
Новый бассейн «Североморец», название которого выбрали сами жители, включает 25-метровую основную чашу глубиной до 2 метров, детский бассейн 10×6 метров (глубина 0,6 м), универсальный спортивный зал площадью 288 м², зону сухого плавания и тренажеров, медицинский блок и кафе.
«Сегодня мы фиксируем завершение строительства нового бассейна, и для нас большая честь в День Военно-Морского Флота подарить столице Северного флота новое современное спортивное сооружение. Строительство велось активно, объект удалось сдать в сжатые сроки. Он получился очень достойный и название, которое ему дали жители по результатам голосования — “Североморец”, наиболее отражает его предназначение: в сентябре, когда вернется коллектив, бассейн откроет свои двери для всех жителей флотской столицы, которых я сегодня поздравляю с государственным и поистине народным праздником — Днем Военно-Морского флота», — отметил Андрей Чибис.
В ходе рабочей поездки губернатор также проверил ход реконструкции Центрального стадиона ЦСКА. На открытых площадках появится футбольное поле с современным искусственным покрытием, крытая хоккейная площадка с трибунами, 400-метровая легкоатлетическая дорожка с профессиональным покрытием, два оборудованных силовых городка, универсальные площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола и специализированная зона для кроссфита.
В здании стадиона планируются тренажерный зал площадью 200 кв.м, просторные раздевалки с душевыми, финская сауна с зоной отдыха, медицинский кабинет и тренерские.
В данное время на стадионе идет возведение монолитных конструкций трибун, формирование фундамента футбольного поля, монтаж элементов полосы препятствий, прокладка инженерных коммуникаций и обустройство ливневой канализации. Все конструкции выполняются из высокопрочных материалов с учетом суровых климатических условий Заполярья.
Полным ходом идёт ремонт Дома офицеров флота, масштабная реконструкция придаст ему исторический облик.
Центральная районная больница станет не только просторной, светлой и современной, а также будет оснащена новейшим оборудованием. Также глава региона вместе с руководством Северного флота и города вручил ключи новосёлам отремонтированных квартир — семьи военнослужащих будут жить в уюте и комфорте. Все работы проводятся в рамках программы реновации ЗАТО и плана «На Севере — жить!».