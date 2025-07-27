Хирург Григорьян: Снизить риск инфаркта и инсульта поможет изменение ритма жизни

Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта в юном возрасте, нужно пересмотреть свой рацион питания, сократив в нем количество быстроусвояемых углеводов и жирных продуктов животного происхождения. Об этом рассказал эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян.
Также специалист посоветовал наладить режим сна, построить предсказуемый график труда и отдыха, снизить уровень стресса и стремиться к изменению ритма жизни. Этим особенно важно заняться людям с подозрением на проблемы с сосудами.
Кроме того, он указал на важность физических нагрузок и регулярных обследований для профилактики инфаркта и инсульта.
— Зная эти механизмы формирования и причины развития этих патологических состояний, воздействуя на них, можно либо уберечь себя от этого недуга, либо отложить встречу со специалистом на более поздний возраст, — пояснил Григорьян в беседе с Пятым каналом.
Терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что для выявления инсульта у человека нужно попросить его улыбнуться, поднять обе руки и произнести несложную фразу, например «небо голубое» или «шар круглый». При инсульте человек обычно не может выполнить ни одно из этих действий.