Хирург Григорьян: Снизить риск инфаркта и инсульта поможет изменение ритма жизни

Терапевт Оксана Пивоварова рассказала, что для выявления инсульта у человека нужно попросить его улыбнуться, поднять обе руки и произнести несложную фразу, например «небо голубое» или «шар круглый». При инсульте человек обычно не может выполнить ни одно из этих действий.