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Поражение чемпиона, разгром «народной команды» и упустивший победу Зенит: как прошел второй тур РПЛ

В Российской Премьер лиге по футболу завершился второй тур. Он отметился не только поражением действующего чемпиона и 800-м матчем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Чем же запомнился тур номер два — в материале URA.RU.

Закончился второй тур РПЛ.

В Российской Премьер лиге по футболу завершился второй тур. Он отметился не только поражением действующего чемпиона и 800-м матчем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Чем же запомнился тур номер два — в материале URA.RU.

90 сухих минут.

91 минута — именно столько понадобилось самарским «Крыльям Советов» и нижегородскому «Пари-НН», чтобы открыть счет в матче. У самарцев отличился, арендованный у «Локомотива», Вадим Раков. Он прошел по флангу и мощным ударом зарядил мимо вратаря. А уже через шесть минут Фернандо Костанца удвоил преимущество «Крыльев». Матч так и завершился 2:0.

Разгром «народной команды».

Тур открыли московский «Спартак» и новичок лиги калининградская «Балтика». Красно-белые начали чемпионат с победы, а самый западный клуб страны обыграл мощное «Динамо».

Матч начался с удаления нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Он получил прямую красную карточку после удара шипами в ногу защитника калининградцев. На 58-й минуте столичный клуб и вовсе остался вдевятером после фола уже сидевшего на карточке Мартинса. Игроки «Балтики» забили три безответных гола.

Карпин против «бывших».

Футбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Ростовом» со счетом 1:0 в матче российской Премьер-лиги. Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Иван Сергеев.

Подогревало интерес к матчу и присутствие «бывших». Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин и два игрока столичного клуба — Данил Глебов и Максим Осипенко ранее выступали за ростовский клуб.

Поражение чемпиона.

Чемпион прошлого сезона «Краснодар» начал сезон с уверенной победы 3:0. С таким же результатом закончился первый матч московского «Локомотива». И вот две команды с первых строчек турнирной таблицы встретились в очном матче.

На поле явно сиял молодой талант москвичей Алексей Батраков. На его счету два гола, правда один из них с пенальти. Вернуться в игру «Краснодар» попытался с помощью гола Мозеса на 90+4 минуте. Однако, «Локомотив» удержал победный результат и единолично закрепился на вершине таблицы.

Подвальная рубка.

В последнем матче субботы на поле вышли «Сочи» и тольяттинский «Акрон». Южане только поднялись из Первой лиги, а «Акрон» в прошлом занял место во второй половине турнирной таблицы. Это первый матч клубов. И сразу произошел разгром. Волжане забили четыре безответных мяча. Отличились Дмитрий Пестряков, Алекса Джурасович, Максим Болдырев и Артем Дзюба.

Красивая цифра для ЦСКА.

ЦСКА в 800-ом матче бессменного капитана Игоря Акинфеева спокойно переиграл грозненский «Ахмат». На быстрый гол Брайана Мансильи на 15-й минуте, «армейцы» ответили дублем Данила Кругового, что называется «в раздевалку» в добавленное время первого тайма. Во втором игровом отрезке голов так и не случилось — 2:1 в пользу столичного клуба.

Равная игра новичков.

«Оренбург» и «Динамо» Махачкала выдали огненный по эмоциям, но бедный на голы матч. За первый тайм хозяева наиграли по xG на 0,17, гости — на 0,05 гола. Мохаммад Хоссейннежад забил первый мяч только на 49 минуте, ответный залетел в ворота «Динамо» только на 79 минуте. Его забил Максим Савельев.

«Зенит» упустил победу.

Санкт-Петербургский «Зенит» упустил победу над казанским «Рубином», ведя в счете 2:0. Сначала Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11 минуте. Позже, на 36-й Матео Кассьера удвоил преимущество «Зенита». А во втором тайме казанцы силами Велдина Ходжы и Мирлинда Даку восстановили статус-кво. Больше забить клубы не смогли.

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