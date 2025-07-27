Врач Кузьменко: Маски не спасут от новой заразной мутации коронавируса

По симптомам новый штамм коронавируса «стратус» напоминает обычную простуду, но от него нельзя защититься с помощью масок и противовирусных препаратов. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.
— Маски — бесполезны, противовирусные — бесполезны. Полезно только мытье рук и стараться не трогать лицо руками на улице. Ну и понятно, что не контактировать с больными, — заявил специалист.
Он отметил, что в группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, онкологическими заболеваниями и иммунодефицитами.
При появлении симптомов «стратуса» врач рекомендовал оставаться дома и вызвать врача. В большинстве случаев спустя 7−10 дней человек считается выздоровевшим и уже не опасен для окружающих, передает Sputnik.
По словам врачей, штамм коронавируса «стратус», который в текущий момент распространяется по России, можно отличить по симптому, который не встречался при заражении другими версиями вируса — осиплости голоса.
24 июля в столичном Департаменте здравоохранения заявили, что ситуация со «стратусом» находится под контролем. В ведомстве доложили, что зафиксировали новую версию коронавируса в линейке вирусов с мая и подчеркнули, что его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22 процента.