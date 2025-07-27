Врач Кузьменко: Маски не спасут от новой заразной мутации коронавируса

24 июля в столичном Департаменте здравоохранения заявили, что ситуация со «стратусом» находится под контролем. В ведомстве доложили, что зафиксировали новую версию коронавируса в линейке вирусов с мая и подчеркнули, что его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22 процента.