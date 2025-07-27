Ричмонд
+36°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кузьменко: Маски не спасут от новой заразной мутации коронавируса

По симптомам новый штамм коронавируса «стратус» напоминает обычную простуду, но от него нельзя защититься с помощью масок и противовирусных препаратов. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

По симптомам новый штамм коронавируса «стратус» напоминает обычную простуду, но от него нельзя защититься с помощью масок и противовирусных препаратов. Об этом заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко.

— Маски — бесполезны, противовирусные — бесполезны. Полезно только мытье рук и стараться не трогать лицо руками на улице. Ну и понятно, что не контактировать с больными, — заявил специалист.

Он отметил, что в группе риска находятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, онкологическими заболеваниями и иммунодефицитами.

При появлении симптомов «стратуса» врач рекомендовал оставаться дома и вызвать врача. В большинстве случаев спустя 7−10 дней человек считается выздоровевшим и уже не опасен для окружающих, передает Sputnik.

По словам врачей, штамм коронавируса «стратус», который в текущий момент распространяется по России, можно отличить по симптому, который не встречался при заражении другими версиями вируса — осиплости голоса.

24 июля в столичном Департаменте здравоохранения заявили, что ситуация со «стратусом» находится под контролем. В ведомстве доложили, что зафиксировали новую версию коронавируса в линейке вирусов с мая и подчеркнули, что его доля в структуре всех вирусных заболеваний составляет 22 процента.