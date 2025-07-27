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Женская сборная Англии по футболу во второй раз кряду выиграла чемпионат Европы

В Швейцарии завершился чемпионат Европы по футболу среди женских команд. В финальном матче, который прошёл в Базеле, сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Испании.

Основное время матча и дополнительные таймы завершились вничью — 1:1. За сборную Испании на 25-й минуте отличилась Мариона Кальдентей. Англичанки ответили голом Алессии Руссо на 57-й минуте. В серии пенальти команда Англии оказалась сильнее, реализовав три удара против одного у соперниц.

Испанки являются действующими чемпионками мира. В финале мирового первенства 2023 года они обыграли англичанок со счетом 1:0. Главный тренер сборной Англии Сарина Вигмэн заявила после матча, что «команда проявила невероятный характер и заслужила эту победу».

В финале предыдущего чемпионата Европы, который прошёл в Англии в 2022 году, англичанки в дополнительное время обыграли команду Германии со счётом 2:1, впервые в своей истории завоевав титул. Рекордсменками по количеству побед на чемпионатах Европы являются немецкие футболистки, в активе которых восемь титулов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Артём Дзюба побил рекорд легенды «Локомотива» Дмитрия Лоськова по результативным действиям в чемпионатах России. В матче 2-го тура РПЛ сезона 2025/26 с «Сочи» (4:0) 36-летний форвард «Акрона» забил гол и отдал результативную передачу. Это 19-й результативный сезон Дзюбы. По этому показателю он обогнал Лоськова и догнал ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

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