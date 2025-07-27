Прохор Шаляпин женился на женщине младше себя

Прохор Шаляпин ранее неоднократно становился героем светской хроники благодаря своим отношениям с женщинами старше себя. Так, в 2013 году он женился на предпренимательнице Ларисе Копенкиной, а позже — на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая скончалась от осложнений COVID-19 менее чем через три месяца после свадьбы. Артист известен своим стремлением к роскошному образу жизни, предпочитая отдых на люксовых курортах и перелеты бизнес-классом.