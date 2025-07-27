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Прохор Шаляпин женился на женщине младше себя

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин стал участником нового сезона реалити-шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница». Согласно формату шоу, он «женился» на соведущей шоу «Кондитер» Ольгой Вашуриной, которая младше его по возрасту.

Прохор Шаляпин женился на 37-летней маме двоих детей.

Певец и телеведущий Прохор Шаляпин стал участником нового сезона реалити-шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница». Согласно формату шоу, он «женился» на соведущей шоу «Кондитер» Ольгой Вашуриной, которая младше его по возрасту.

«Условия проекта предполагают, что пара, не знакомая друг с другом до съемок, официально заключает брак и на протяжении недели ведет совместный быт, пытаясь наладить отношения. После этого участники должны принять решение: продолжать жизнь вместе или разорвать отношения», — передает «Комсомольская правда».

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Супругой 41-летнего Прохора Шаляпина стала 37-летняя Ольга Вашурина, мать двоих детей, победительница шоу «Кондитер» и соведущая Рената Агзамова в этом же проекте. Она также ведет блог, в котором регулярно делает обзоры кондитерских изделий.

Прохор Шаляпин ранее неоднократно становился героем светской хроники благодаря своим отношениям с женщинами старше себя. Так, в 2013 году он женился на предпренимательнице Ларисе Копенкиной, а позже — на канадской миллионерше Татьяне Дэвис, которая скончалась от осложнений COVID-19 менее чем через три месяца после свадьбы. Артист известен своим стремлением к роскошному образу жизни, предпочитая отдых на люксовых курортах и перелеты бизнес-классом.