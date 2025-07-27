Климатолог Родин предрек увеличение катаклизмов в России уже осенью

Как писал сайт KP.RU, научный журнал Science Daily опубликовал результаты исследований китайских ученых под руководством Тяньюня Донга, согласно которым температура воды в океанах достигла рекордных значений. Это может серьезно повлиять на климат Земли, предупреждают ученые. Анализ данных показал, что в 2023 году морские волны тепла охватили почти всю поверхность Мирового океана. Они продолжались в четыре раза дольше обычного. В частности, в Северной Атлантике такие волны длились 525 дней, а в восточной части Тихого океана температура воды повысилась на 1,63 градуса.