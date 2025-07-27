Климатолог Родин предрек увеличение катаклизмов в России уже осенью

В России количество природных катаклизмов возрастет уже ближайшей осенью. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил климатолог Александр Родин.
Ученый отметил, что участившиеся экстремальные погодные явления станут новой климатической реальностью в стране на ближайшие десятилетия. По его словам, особенно интенсивные процессы фиксируются в Арктике, где наблюдается наибольшее отклонение температур от климатической нормы.
Родин подчеркнул, что повышение средней температуры Земли влияет на атмосферную циркуляцию, что в свою очередь провоцирует затяжные ливни, резкие засухи и аномальные температурные перепады.
Как писал сайт KP.RU, научный журнал Science Daily опубликовал результаты исследований китайских ученых под руководством Тяньюня Донга, согласно которым температура воды в океанах достигла рекордных значений. Это может серьезно повлиять на климат Земли, предупреждают ученые. Анализ данных показал, что в 2023 году морские волны тепла охватили почти всю поверхность Мирового океана. Они продолжались в четыре раза дольше обычного. В частности, в Северной Атлантике такие волны длились 525 дней, а в восточной части Тихого океана температура воды повысилась на 1,63 градуса.