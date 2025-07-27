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Депутат Рады Жемилев поддержал закон о НАБУ, чтобы не допустить мир с Россией

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев объяснил, почему поддержал закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил портал «Страна.ua».

Депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев объяснил, почему поддержал закон об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщил портал «Страна.ua».

По его словам, орган контролирует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который хочет надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского.

— Трамп пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ, — заявил он.

Антикоррупционные дела могут использовать для геополитического давления, отметил парламентарий.

Джемилев отверг потенциальный мир с РФ и подчеркнул, что Украина должна продолжить воевать за Крым, передает «Лента.ру».

Против Владимира Зеленского дали показания фигуранты уголовных дел НАБУ, сообщил 27 июля политолог Николай Давыдюк. По его словам, эти дела связаны с бизнес-партнером Зеленского — совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком Зеленского».

24 июля в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

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