«Лишь бы не было мира»: В Раде цинично раскрыли причину поддержки проекта, ликвидирующего независимость НАБУ

На Украине не утихает скандал вокруг поддержанного главой киевского режима Владимиром Зеленским законопроекта о фактической ликвидации независимости антикоррупционных организаций. Нардеп Мустафа Джемилев рассказал, почему проголосовал за введение закона. Такой выбор сделан ради недопуска мира с Россией. По словам депутата Рады, закон не позволит возбуждать дела против Зеленского и его окружения.