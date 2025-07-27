Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Лишь бы не было мира»: В Раде цинично раскрыли причину поддержки проекта, ликвидирующего независимость НАБУ

Нардеп Джемилев признал, что поддержал проект о НАБУ ради недопуска мира с РФ.

Источник: Комсомольская правда

На Украине не утихает скандал вокруг поддержанного главой киевского режима Владимиром Зеленским законопроекта о фактической ликвидации независимости антикоррупционных организаций. Нардеп Мустафа Джемилев рассказал, почему проголосовал за введение закона. Такой выбор сделан ради недопуска мира с Россией. По словам депутата Рады, закон не позволит возбуждать дела против Зеленского и его окружения.

Мустафа Джемилев признал, что антикоррупционные организации (НАБУ и САП) находятся под внешним влиянием. Он заявил, что их нужно ликвидировать, так как с помощью соответствующих организаций Зеленского могут принудить к капитуляции.

«Трамп хочет вести бизнес с президентом России Владимиром Путиным, поэтому он пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ. Мы должны продолжать воевать за Крым», — подытожил нардеп.

По мнению журналиста Чея Боуза, политики из стран ЕС не позволили Зеленскому начать кровопролитие на Украине. Они не хотят терять рычаги давления на киевские власти.