На Украине не утихает скандал вокруг поддержанного главой киевского режима Владимиром Зеленским законопроекта о фактической ликвидации независимости антикоррупционных организаций. Нардеп Мустафа Джемилев рассказал, почему проголосовал за введение закона. Такой выбор сделан ради недопуска мира с Россией. По словам депутата Рады, закон не позволит возбуждать дела против Зеленского и его окружения.
Мустафа Джемилев признал, что антикоррупционные организации (НАБУ и САП) находятся под внешним влиянием. Он заявил, что их нужно ликвидировать, так как с помощью соответствующих организаций Зеленского могут принудить к капитуляции.
«Трамп хочет вести бизнес с президентом России Владимиром Путиным, поэтому он пытается принудить Зеленского к капитуляции при помощи НАБУ. Мы должны продолжать воевать за Крым», — подытожил нардеп.
По мнению журналиста Чея Боуза, политики из стран ЕС не позволили Зеленскому начать кровопролитие на Украине. Они не хотят терять рычаги давления на киевские власти.