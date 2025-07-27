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Ученые предсказали, что на Россию обрушатся страшные природные катаклизмы

Россия осенью 2025 года может столкнуться с увеличением числа природных катаклизмов. Об этом сообщил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Самые заметные изменения климата происходят в Арктике.

Россия осенью 2025 года может столкнуться с увеличением числа природных катаклизмов. Об этом сообщил исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

«Таких явлений будет больше, они будут учащаться. Во всяком случае в ближайшие несколько десятилетий», — заявил Родин в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт также отметил, что самые заметные климатические изменения на сегодняшний день происходят в Арктике. По оценке Родина, этот регион сейчас испытывает наиболее выраженное потепление, что приводит к трансформациям природных процессов и может повлиять на погодные условия на большей части территории России.

Ранее эксперты отмечали, что за последние 50 лет средняя температура в России уже повысилась примерно на два градуса. В ближайшие полвека ожидается дальнейшее повышение на два-три градуса.