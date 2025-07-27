Ученые предсказали, что на Россию обрушатся страшные природные катаклизмы

Эксперт также отметил, что самые заметные климатические изменения на сегодняшний день происходят в Арктике. По оценке Родина, этот регион сейчас испытывает наиболее выраженное потепление, что приводит к трансформациям природных процессов и может повлиять на погодные условия на большей части территории России.