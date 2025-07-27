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Дизайнер Артур Гор рассказал, кто заставил Зеленского переодеться

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы муж сменил одежду в военном стиле на костюм. Об этом сообщил дизайнер Артур Гор.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена настояла, чтобы муж сменил одежду в военном стиле на костюм. Об этом сообщил дизайнер Артур Гор.

— Елена Зеленская обратила внимание, что на официальных мероприятиях они с супругом выглядят слишком контрастно: она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле, — рассказал он в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, самым сложным в работе с украинским лидером было получить его согласие на смену гардероба, передает РИА Новости.

В июне глава Украины приехал на саммит Североатлантического альянса в черном костюме и черной рубашке, которые вызвали у некоторых СМИ ассоциации с образом диджея.

Выбор Владимира Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не военной формы, мог отобразиться на итогах переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. С таким мнением ранее выступила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Портал Axios со ссылкой на анонимного чиновника писал, что Зеленский выглядел «не как сумасшедший» на встрече с Дональдом Трампом на саммите НАТО.

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