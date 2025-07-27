Мое поле, мои правила: Трампа поймали на жульничистве во время игры в гольф

Президента США Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф в прошедшую субботу, 26 июля. Соответствующее видео-подтверждение появилось в Сети и уже успело набрать несколько сотен просмотров.
На кадрах видно, как помощник- «кэдди» 47-ого лидера «незаметно», в чем он, конечно же, был уверен, подбрасывает на поле мяч. А подбрасывал он его ну уж очень далеко от того места, куда на самом деле попал Трамп.
Данный инцидент произошел в Шотландии на открытии курорта Trump Turnberry, где по приезде американский лидер столкнулся с несколькими акциями протеста.
Как KP.RU писал ранее, активисты движения «Все ненавидят Илона» оставили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» перед гольф-клубом Дональда Трампом, который располагается недалеко от города Абердин в Шотландии.
В материале газеты The Independent отмечается, что эта фраза выставлена на всеобщее обозрение не случайно: она якобы с отсылкой говорит о связях политика со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.