Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Боярский назвал вбросом сообщения о блокировке WhatsApp в РФ

Депутат призвал не доверять информации из непроверенных источников.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp* с 1 августа, появившиеся в ряде СМИ.

В своем Telegram-канале он назвал подобную информацию «вбросом» и отметил, что не намерен комментировать неподтвержденные сообщения от ненадежных источников.

«Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — подчеркнул депутат.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа. По ее словам, мессенджер распространяются мошеннические схемы, осуществляется вербовка, а также передается информация, связанная с зоной СВО.