Депутат Боярский назвал вбросом сообщения о блокировке WhatsApp в РФ

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа. По ее словам, мессенджер распространяются мошеннические схемы, осуществляется вербовка, а также передается информация, связанная с зоной СВО.