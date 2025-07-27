Депутат Боярский назвал вбросом сообщения о блокировке WhatsApp в РФ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp* с 1 августа, появившиеся в ряде СМИ.
В своем Telegram-канале он назвал подобную информацию «вбросом» и отметил, что не намерен комментировать неподтвержденные сообщения от ненадежных источников.
«Коллеги, при всем уважении, я не могу позволить себе комментировать слухи и сомнительные вбросы несостоятельных источников», — подчеркнул депутат.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что мессенджер WhatsApp и VPN-сервисы могут быть заблокированы в России с 1 августа. По ее словам, мессенджер распространяются мошеннические схемы, осуществляется вербовка, а также передается информация, связанная с зоной СВО.