Фон дер Ляйен: Евросоюз откажется от нефти и газа из РФ для снижения пошлин США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пообещала отказаться от нефти и газа из РФ для снижения американских пошлин с 30 до 15 процентов.
Энергоносители из России заместят на сжиженный природный газ (СПГ) из США и ядерное топливо.
— Сделка включает закупки Евросоюза огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти, — заявила глава ЕК.
По ее словам, сейчас Европа закупает слишком много газа из РФ, а нефтепродукты поступают «через черный ход». Фон дер Ляйен добавила, что страны ЕС больше не хотят использовать российские ресурсы, а СПГ из Штатов «намного лучше», передает РБК.
США заключили торговую сделку с Европейским союзом, согласно которой страны объединения откроют свои рынки для торговли с Америкой c нулевой ставкой по пошлинам, сообщил 27 июля Дональд Трамп. По его словам, ЕС приобретет у Штатов энергоносители общей стоимостью 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов.