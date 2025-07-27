Фон дер Ляйен: Евросоюз откажется от нефти и газа из РФ для снижения пошлин США

По ее словам, сейчас Европа закупает слишком много газа из РФ, а нефтепродукты поступают «через черный ход». Фон дер Ляйен добавила, что страны ЕС больше не хотят использовать российские ресурсы, а СПГ из Штатов «намного лучше», передает РБК.