Погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова супруги мечтали о дочери

Семья погибла под завалами.
Супруги Ерофеевы — Георгий и Екатерина погибли вместе с ребенком при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове. У них был четырехлетний сын и семейная пара мечтала о дочке. Об этом рассказали друзья погибших.
«Георгий и Катя души не чаяли в сыне и мечтали о дочке. Они квартиру взяли в ипотеку, осталось выплатить совсем немного», — передает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей и коллег погибших супругов.
По данным издания, Екатерина работала на заводе начальником лаборатории, главным метрологом. Ее муж был начальником станции разъезд Липовский на железной дороге. Жизнь молодой семьи оборвала трагедия, отмечает газета.
Взрыв газа в жилом доме в Саратове произошел 25 июля и привел к обрушению с десятого по первый этажи. Изначально было известно только о трех жертвах. Губернатор региона Роман Бусаргин объявил о предоставлении материальной помощи семьям погибших.