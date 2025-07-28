Что можно и нельзя делать в день Кирика и Улиты 28 июля на Кирики-мокродырики

Православная церковь 28 июля вспоминает святых Кирика и Иулитту. В народе принято праздновать день Кирика и Улиты. Вместе с тем существует еще одно название — Кирики-мокродырики. Все дело в том, что 28 июля всегда лил дождь.
Что нельзя делать 28 июля.
Женщинам не следует работать 28 июля. Кроме того, запрещено смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Считалось, что это может обернуться болезнью или смертью близких.
Что можно делать 28 июля.
По традиции, женщины молились святой Улите, которая считалась бабьей заступницей. А еще в указанный день старались избавиться от дурных привычек.
Согласно приметам, липа, которая пожелтела к 28 июля, предупреждает о поздней осени. В том случае, если жуки летают низко, ждали солнечную погоду.
Кстати, циклон с юга идет на Беларусь, неся грозы, ливни, не исключены и торнадо.
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