«Нельзя снять боди-хоррор, не вдохновляясь Кроненбергом»

Д. Ф.: Отношения наших персонажей совсем не такие, как у нас в реальной жизни. Отношения на грани распада, им явно не хватает любви, хотя она как будто всё равно присутствует. Если ты с кем-то живешь десять лет, неважно, что между вами творится, всё равно где-то в глубине ваше чувство еще живо. И нам было очень важно дать зрителю это ощущение, эту надежду, чтобы зритель мог соотнести себя с героями, подключиться и верить в них даже тогда, когда персонажи друг с другом совсем не милы.