Законченные «Циники»: Верник вышел в свет с Гухман, Редькин выпустил комикс

Ее лучший сотрудник — дипломированный психолог и карьеристка Елена Островская. Правда, в топе она до тех пор, пока к команде не присоединяется дерзкий авантюрист Джамал, который не имеет такой экспертизы, а в Москву вообще был вынужден бежать из Казани, спасаясь от преследования влиятельного отца своей любовницы. Островская его считает проходимцев и лжецом, он не упускает возможности ее подразнить. В итоге между коллегами начинается война на фоне проблем в семье их начальницы.