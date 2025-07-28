Законченные «Циники»: Верник вышел в свет с Гухман, Редькин выпустил комикс

Полина Гухман и Григорий Верник вышли вместе в свет на премьере сериала «Циники». Представили проект гостям его главные лица — Светлана Иванова, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин и другие. Блогер Николай Редькин и художник Егор Логачев презентовали комикс о музыке 2010-х. Владислав Лисовец, Ангелина Стречина, Анита Пудикова стали гостями вернисажа выставки «Вглядываясь в мягкий свет», Сергей Минаев — героем деловой дискуссии о городе будущего. «Известия» — о главных событиях шоу-бизнеса и светских мероприятиях прошлой недели.
Иванова, Ильясов и другие на премьере «Циников».
Звезды кино на прошлой неделе в светском календаре отметились в пятницу, 25 июля. Поводом собраться стала закрытая премьера десятисерийного драмеди «Циники», которая прошла в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ. В центре сюжета —истории коучей школы отношений «Эгоисты».
Ее лучший сотрудник — дипломированный психолог и карьеристка Елена Островская. Правда, в топе она до тех пор, пока к команде не присоединяется дерзкий авантюрист Джамал, который не имеет такой экспертизы, а в Москву вообще был вынужден бежать из Казани, спасаясь от преследования влиятельного отца своей любовницы. Островская его считает проходимцев и лжецом, он не упускает возможности ее подразнить. В итоге между коллегами начинается война на фоне проблем в семье их начальницы.
Проект представили его главные лица — Светлана Иванова и Аскар Ильясов, а также Евгений Стычкин, Денис Власенко, Татьяна Струженкова, Юлия Топольницкая. Подарила премьера и яркие звездные выходы их коллег. Вместе поддержать каст пришли молодые актеры Григорий Верник и Полина Гухман.
Вернисаж в Sistema Gallery и комикс о музыке 2010-х.
Начали прошлую неделю герои светской хроники в танце — на вечеринке в стиле бохо Rocachella, созвучной ежегодному американскому музыкальному фестивалю Коачелла, в честь коллаборации Rocabi и Myst. Под ритмы Эльдара Хакимова гости дегустировали одноименный коктейль и делали снимки в фотобудке.
В среду столичная публика отметилась на летней вечеринке во дворе Sistema Gallery. За музыкальное настроение отвечал дуэт Ozero Sveta, за гастрономическое — попкорн, сладкая вата, свежие фрукты и мороженое моджи. Поводом стало открытие в галерее совместной с Grazia выставки «Вглядываясь в мягкий свет». Проект обращается к исследованию глянца как пограничной точки между повседневностью и миром грез.
Участие в нем приняли художники-резиденты и приглашенные авторы, среди которых Даша Мальцева, Дарья Калугина, Слава Нестеров, Василиса Лебедева, Катя Афонина, Саша Гордеев, Алина Золотых. Среди гостей вернисажа были эксперт моды Владислав Лисовец, актриса Ангелина Стречина, балерина Анита Пудикова и другие.
Фото: MR GroupСергей Минаев.
Вечер четверга, 24 июля в пространстве Noôdome прошел на деловой ноте. Там состоялась дискуссия о нейроархитектуре, которая обращает свое внимание на то, как комфортная среда для жизни влияет на память, когнитивные способности, уровень стресса. Участие в обсуждении приняли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, профессор МГУ Вячеслав Дубынин, основатель агентства недвижимости Whitewill Олег Торбосов и автор блога «Минаев Live», главный редактор «Чтиво» Сергей Минаев.
Фото: пресс-служба Яндекс Музыки. Фотограф Илья НикитинЕгор Логачев и Николай Редькин.
Главной новостью встречи стала презентация нового проекта «Москва-Сити». В 2030 году там появится еще одна башня — One. Облик здания будет отсылать к ленте Мебиуса, а наверху по плану откроется самый высотный парк в Европе — Sky Garden.
Тем же вечером на одной из столичных веранд проходила презентация комикса «Нужна только искра!», который обратился к прошлому — объединил истории об инди-, рэп-, пост-, панк- и электронных русскоязычных артистах 2010-х. Внутри — авторский взгляд популярного музыкального блогера Николая Редькина на его любимую эпоху русскоязычной сцены и визуальное искусство молодого художника Егора Логачева, которое строится на столкновении текстур, цветов и форм.
Главные герои — дед и внук. Они отправляются в путешествие по страницам эпохи, исследуя творчество ее главных героев. Одним из них, например, становится Pharaoh. Широкому читателю электронная версия комикса доступна в «Яндекс Книгах» с 28 июля.