Запретный город: как в Италии отреагировали на отмену концерта Гергиева

После срыва выступления на фестивале Un’estate da Re («Лето короля») в Казерте руководителю Большого и Мариинского театров Валерию Гергиеву предлагали другую концертную площадку в Италии, но он отказался, пишет местная пресса. Его почитатели в Италии возмущены ситуацией и не исключают, что запрет на Гергиева — только начало антироссийской культурной кампании. «Известия» съездили в Италию, встретились с коллегами маэстро и узнали, куда теперь на гастроли могут отправиться российские музыканты.
Все билеты были проданы.
Королевский дворец Казерты называют итальянским Версалем. Здесь вчера 27 июля должен был пройти концерт Валерия Гергиева и оркестра Театра Верди из Салерно при участии музыкантов Мариинского театра. Но он не состоялся. Одной из причин отмены называли нераспроданные билеты. «Известия» отправились в Италию, поговорили с музыкантами, юристами, журналистами и узнали обратное: билеты на Гергиева в Италии раскупили все до единого.
Пока губернатор региона Кампания Винченцо Де Лука уверял, что ждет 27 июля артистов на фестивале Un’estate da Re в Казерте, присутствие российского дирижера вызвало бурную полемику среди украинских активистов в Италии. 20 июля они вышли на митинги. Власти городка 21 июля вынесли решение об отмене выступления артистов из России.
Итальянская газета Linkiesta писала, что после отмены выступления в Казерте Гергиеву поступало предложение о выступлении в Солерно. Винченцо Де Лука, пригласивший Валерия Гергиева на фестиваль Un’estate da Re, решил предложить альтернативу. Однако Гергиев, уверяет газета, решил не ехать в Италию, назвав ситуацию унизительной. «Известия» направили запрос в пресс-службу Мариинского театра с просьбой прокомментировать сообщения итальянского издания.
Посол России в Италии Алексей Парамонов подтвердил, что принимающая сторона сделала еще одну попытку встретить маэстро из России.
— Поступило даже предложение от мэра одного из городов, может, не самых больших в Италии, тем не менее приютить или провести этот концерт на территории своего города с обещанием всех возможных гарантий. Так что, безусловно, такая реакция тоже имеет место, — сказал дипломат.
Адвокат Алессандро Эмануэле уже более 20 лет оказывает юридическую помощь россиянам в Италии, в том числе ассоциации «Друзья великой России». Он считает, что ситуация с отменой концерта Гергиева может стать крайне чувствительным прецедентом. Ведь неясно, каким образом и кем в таких случаях может быть нарушен общественный порядок и как обеспечить безопасность.
— Крайне важно определить, действительно ли существовали такие причины, которые могли бы помешать выступить артисту, — сказал Эмануэле. — Это дело, на мой взгляд, должно быть передано в суд. Политика не должна отменять культурные мероприятия. Речь не шла о политических высказываниях. Контракт предполагал исключительно культурное событие.
«Мне, как итальянцу, стыдно».
В отличие от европейцев в Большом театре не видят в музыкантах врагов и не отказались от сотрудничества с итальянцами. В завершившемся сезоне афиша пополнилась оперой «Риголетто» Джузеппе Верди, постановщиком которой был режиссер Джанкарло Дель Монако, сын выдающегося итальянского певца Марио Дель Монако.
А в Мариинке представитель знаменитой фамилии поставил «Аиду» Верди. Валерий Гергиев провел фестиваль, посвященный великому итальянскому композитору. А для исполнения партии Филиппа II в опере «Дон Карлос» Верди пригласил звезду мировой оперной сцены, бас Ферруччо Фурланетто. Кроме того, в труппе Мариинского театра приглашенным солистом трудится итальянский тенор Джованни Рибикезу.
— Власти в Италии поняли, что ошиблись, что поступили неправильно, и попытались всё исправить, но маэстро решил отказаться, и я считаю его решение абсолютно правильным, — признался Джованни Рибикезу. — Я считаю, что отмена этого концерта маэстро Валерия Гергиева — позор. Мне, как итальянцу, стыдно за это. Потому что, когда речь идет о таком великом имени, как Гергиев, все должны радоваться, что он приедет в Италию. Но вместо этого высокие силы решили отказать.
По мнению артиста, итальянские власти идут за течением, а когда нынешнее геополитическое обострение закончится, «все будут делать вид, будто ничего не было».
— В этом и разница между нашими странами: в России нет этой ненависти. И доказательство — это я, итальянец, который сейчас здесь. Ненависть идёт только с той стороны, — считает Джованни Рибикезу.
Алессандро Эмануэле в беседе в «Известиями» предположил: отмена выступления Валерия Гергиева может быть только началом. Так и оказалось. Сразу после этого запретили концерт Александра Романовского в Болонье 5 августа. Пианист планировал играть программу «Любимый Шопен». Но, несмотря на украинское происхождение Романовского, итальянскую сторону не устроило, что он принимал участие в концерте у Драматического театра Мариуполя в 2022 году.
— Вы понимаете, они считают, что мы, народ Италии, недостаточно ненавидим Россию, — сказала «Известиям» итальянская журналистка Фьямметта Кукурния. — А мы, по их мнению, должны ненавидеть Россию. Потому что они готовят нас к войне. И для этого надо ненавидеть того, против которого ты будешь воевать. А в случае с маэстро Гергиевым надо доказать, что этот человек ужасный. И самое главное, что ему не могут простить, — это то, что он не ненавидит свою страну и воспринимает ее политику как правильную.
Фьямметта Кукурния отметила: российский дирижер не первый, кого коснулась культура отмены. По ее словам, в Италии политики начинали с обсуждения запрета Достоевского. Но потом очнулись. Поняли, что это действительно смешно. Достоевский давно умер, надо приниматься за живых. И приступили.
Итальянская пара Мауро и Рита планировали пойти на концерт Гергиева. Они очень расстроены, что его отменили. Мауро — коренной житель Неаполя, работает в соцсфере в Кампании. С 1975 года, когда он с отцом побывал на выставке космонавтики в Неаполе, увлекается русской культурой. Признается, что любит фильмы Тарковского и Эйзенштейна. А из композиторов ценит Чайковского, Прокофьева и Шостаковича.
— Вы, русские, перестаньте быть наивными и чересчур добрыми, — откровенно начал Мауро. — Вы должны быть строже и жестче, иначе вас просто обманут, надурят. Гергиева, к сожалению, отменили эти идиоты, которые нами управляют. А ведь итальянская Конституция гарантирует свободу выражения мнений, свободу мысли. Как они вообще смеют нарушать Конституцию и запрещать концерт? Если человек русский — он автоматически виновен? Это идиотизм и безумие.
Рита рассказала, что ее отец был коммунистом и для него Советский Союз был реализацией «солнечного будущего» в марксистском смысле. Женщина выросла в окружении русской культуры, сувениров из СССР, у нее дома матрешки, деревянная модель Кремля. «Мы пока не были в России, но хотим туда поехать», — строит планы Рита.
В Ливане ждут Валерия Гергиева.
Тем временем в России с размахом прошел XVII Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова. Завершающим аккордом стал спектакль «Тысяча и одна ночь» Театра танца Каракалла из Ливана на Новой сцене Большого театра. «Известия» побывали за кулисами ГАБТ и поговорили с основателем коллектива, 86-летним Абдель-Халим Каракалла. Ему удалось сформировать феномен балетной школы Ближнего Востока, где прежде об этом искусстве не знали. А когда из-за нестабильности в стране труппа не могла выступать, Россия приняла театр. И за гастроли по нашей стране в трудные времена Абдель-Халим до сих пор благодарен.
— У нас таких же [как с Гергиевым] ситуаций не было, но были отмены выступлений во времена войн, — рассказал Абдель-Халим Каракалла. — Мы стараемся держаться подальше от политики и религии. Мы верим, что человечность — это наша религия и наша жизнь. Только через гуманизм люди могут объединиться. Знаете, если человек талантлив, то он обязан поделиться со всеми своим талантом. Миссия у него такая на этой планете. Бог даровал ему этот талант и выбрал его.
А тех, кто отказывается слушать русскую музыку, Абдель-Халим Каракалла называет нелюдями. Они еще не стали людьми, по мнению хореографа.
— Мы отказываемся воспринимать людей, которые не интересуются музыкой, — признается Каракалла.
Великий ливанец — за синергию, за проникновение культур. И в балете «Тысяча и одна ночь», созданном по мотивам арабских сказок, использовал музыку русского композитора Николая Римского-Корсакова и француза Мориса Равеля. Это смесь классики и модерна с восточными мотивами, выраженная языком Каркаллы.
— Россия — основа искусства, — считает Каракалла. — «Золотой век» культуры был рожден в России. В каждом поколении были герои культуры. Если вы вернетесь назад во времени — Сергей Дягилев, Вацлав Нижинский, Джордж Баланчин, Анна Павлова, Майя Плисецкая. И, конечно, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков. Разве эта музыка только для России?
В разговоре с «Известиями» Абдель-Халим Каракалла признался, что для него была бы честь приветствовать Валерия Гергиева в Ливане. Театр приложит усилия, чтобы пригласить маэстро.
— Музыка имеет силу не только лечить, но и объединять, — уверен оперный певец Эрвин Шротт. — Я не понимаю, что происходит в мире сейчас. Моя обязанность в том, что я делаю, — это дать немного надежды и, возможно, немного удовольствия зрителям.
Бас-баритон родом из Уругвая, на днях выступил в Большом летнем музыкальном фестивале «Сириус». А рядом, в Сочи, сам маэстро Гергиев провел первую акустическую репетицию с музыкантами оркестра Мариинского театра. Строители завершают работы в новом концертном центре Сириуса. Он встанет в один ряд с лучшими акустическими залами мира.
— Театр поразил тем, что для симфонических программ акустика очень хороша, поверьте мне, далеко не все великие театры мира имеют такую акустику, которую можно предсказывать, — сказал Валерий Гергиев.
Общая площадь здания около 50 тыс. кв. метров. Главный зал вместит 1200 зрителей, камерный — 500. Сцены трансформируются. Всего за 20 минут можно превратить филармонию в театр оперы и балета или наоборот. Первые полноценные выступления новейший комплекс должен принять уже осенью. Полностью достроить одну из лучших мировых концертных площадок обещают в октябре этого года.
Пока невежды придумывают, кого бы еще запретить, руководителю двух главных музыкальных театров России есть, чем заняться и куда поехать. Как уверили «Известия» в пресс-службе маэстро, зарубежные гастроли, несомненно, планируются. Но говорить о них пока рано.