Запретный город: как в Италии отреагировали на отмену концерта Гергиева

— Вы понимаете, они считают, что мы, народ Италии, недостаточно ненавидим Россию, — сказала «Известиям» итальянская журналистка Фьямметта Кукурния. — А мы, по их мнению, должны ненавидеть Россию. Потому что они готовят нас к войне. И для этого надо ненавидеть того, против которого ты будешь воевать. А в случае с маэстро Гергиевым надо доказать, что этот человек ужасный. И самое главное, что ему не могут простить, — это то, что он не ненавидит свою страну и воспринимает ее политику как правильную.