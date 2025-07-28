Симоньян заявила, что Литва и Польша подобрали западные части русских земель

— Польша и Литва, как настоящие стервятники и гиены, которые бросаются на мертвичину. Когда мы сильно пострадали, это еще предстоит оценить историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще все, от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части русских земель, — сказала она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».