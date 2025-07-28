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Симоньян заявила, что Литва и Польша подобрали западные части русских земель

Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже. Об этом высказалась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

Польша и Литва, как стервятники и гиены, подобрали западные части русских земель в тяжелый период истории Руси после монголо-татарского ига, а Российская империя просто вернула их позже. Об этом высказалась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян.

— Польша и Литва, как настоящие стервятники и гиены, которые бросаются на мертвичину. Когда мы сильно пострадали, это еще предстоит оценить историкам, как именно пострадала русская культура и русское градостроительство, и русское вообще все, от татаро-монгольского ига. Когда лежало все это в развалинах, они под шумок подобрали западные части русских земель, — сказала она на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналистка подчеркнула, что после РФ просто вернула свои территории.

— Екатерина Алексеевна II, немка, между прочим, вернула эти земли. Остальными поживились во время разделов Польши австрияки и пруссаки, немцы. А мы вернули свое. А потом Александр I по результатам наполеоновских войн забрал и ту часть Польши, которая отошла немцам и пруссакам, — высказалась Симоньян.

Хазарский каганат исчез с карты мира после того, как принял решение о нападении на Русь, заявила 27 июля Маргарита Симоньян. Она отметила, что это средневековое государство было «потрясающим и мощным».

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