День аквапарка и День загадывания желаний: какие праздники отмечают в России и мире 28 июля

День аквапарка отмечается в США с целью воздать должное этому виду парков развлечений. Праздник был инициирован в 2017 году одной американской сетью курортов с аквапарками. Он отмечается в июле, ведь это самый жаркий месяц в году, когда хочется поплескаться в прохладной воде.