День аквапарка и День загадывания желаний: какие праздники отмечают в России и мире 28 июля

28 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День аквапарка, День загадывания желаний и День бутылки мира.
День аквапарка.
День аквапарка отмечается в США с целью воздать должное этому виду парков развлечений. Праздник был инициирован в 2017 году одной американской сетью курортов с аквапарками. Он отмечается в июле, ведь это самый жаркий месяц в году, когда хочется поплескаться в прохладной воде.
День загадывания желаний.
В День загадывания желаний можно попробовать сделать это любым известным способом. Например, глядя на падающую звезду, бросая монету в фонтан или запуская в воздух надувной шарик. Можно придумать и собственный способ загадывания желаний.
День бутыли мира.
В День бутылки мира принято класть в стеклянную бутылку бумагу с посланием будущим поколениям и пожеланиями мира, процветания и любви. Эту бутылку бросают в океан или закапывают в землю в надежде, что в будущем ее найдут и прочтут послание.