Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День аквапарка и День загадывания желаний: какие праздники отмечают в России и мире 28 июля

28 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День аквапарка, День загадывания желаний и День бутылки мира.

28 июля в России и мире отмечают множество праздников, связанных с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День аквапарка, День загадывания желаний и День бутылки мира.

День аквапарка.

День аквапарка отмечается в США с целью воздать должное этому виду парков развлечений. Праздник был инициирован в 2017 году одной американской сетью курортов с аквапарками. Он отмечается в июле, ведь это самый жаркий месяц в году, когда хочется поплескаться в прохладной воде.

День загадывания желаний.

В День загадывания желаний можно попробовать сделать это любым известным способом. Например, глядя на падающую звезду, бросая монету в фонтан или запуская в воздух надувной шарик. Можно придумать и собственный способ загадывания желаний.

День бутыли мира.

В День бутылки мира принято класть в стеклянную бутылку бумагу с посланием будущим поколениям и пожеланиями мира, процветания и любви. Эту бутылку бросают в океан или закапывают в землю в надежде, что в будущем ее найдут и прочтут послание.