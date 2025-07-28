Народный календарь. Почему нужно ходить в баню 31 июля

31 июля Православная церковь чтит память святого мученика Емелиана. Он пострадал за веру во времена Юлиана Отступника в IV веке.
В старину на юге к этому дню заканчивали жатву. После окончания работы серпы клали на сжатую полосу кругом и приглашали священника, который служил молебен прямо в поле и освящал инструменты. После этого серпы уносили домой и бережно хранили до следующего года.
Лучшим отдыхом после работы в поле считалась баня. В этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Люди верили, что такой обряд смоет всю усталость после всех работ в поле. В баню нужно было заходить с низким поклоном, чтобы не обидеть банного духа.
Приметы погоды.
Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.
Если день жаркий, то декабрь будет холодным.
Мухи льнут и больно кусают — будет ненастье.
Именины отмечают: Мирон, Степан, Афанасий, Кузьма, Емельян, Иван, Леонтий.