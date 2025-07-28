Народный календарь. Почему нужно ходить в баню 31 июля

Лучшим отдыхом после работы в поле считалась баня. В этот день было принято париться вениками из ржаной соломы, а также из полевых трав и цветов. Люди верили, что такой обряд смоет всю усталость после всех работ в поле. В баню нужно было заходить с низким поклоном, чтобы не обидеть банного духа.