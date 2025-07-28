Календарь на 28 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Загадывать желания очень полезно, так мы формулируем свою мечту и нащупываем средства для достижения желаемой цели. Чтобы загадать желание, нужно понять, чего по-настоящему хочется, а это не всегда просто. Когда человек ясно формулирует образ будущего, то абстрактное желание постепенно переходит в намерение, что позволяет мобилизовать волю и планомерно двигаться к результату. В каждом городе есть особые места, где можно загадать желание: скульптуры, натертые до блеска руками прохожих, или полные монеток фонтаны. День загадывания желаний нужен для того, чтобы отвлечься от сиюминутных забот и задуматься о том, чего действительно хочешь. Это поможет наметить правильный жизненный вектор и не сбиваться с пути.