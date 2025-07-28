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Скончался известный французский актер

Во Франции ушёл из жизни актер кино и телевидения Жан-Поль Дюбуа, сообщает издание Sceneweb.

Во Франции ушёл из жизни актер кино и телевидения Жан-Поль Дюбуа, сообщает издание Sceneweb. Ему было 74 года, однако причина смерти не была раскрыта.

Дюбуа начал свою актерскую деятельность в конце 1970-х годов на театральной сцене. За свою карьеру он снялся более чем в 60 фильмах и телесериалах.

Среди его ролей — второстепенные персонажи в картинах «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» и «Грусть и красота». Одной из наиболее известных работ актера стал фильм 2003 года «Фанфан-тюльпан» с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус в главных ролях.

Ранее были названы обстоятельства смерти поддерживавшего Трампа знаменитого рестлера и актера.