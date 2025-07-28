Скончался известный французский актер

Среди его ролей — второстепенные персонажи в картинах «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть» и «Грусть и красота». Одной из наиболее известных работ актера стал фильм 2003 года «Фанфан-тюльпан» с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус в главных ролях.