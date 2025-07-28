Сигареты Ким Чен Ына и водка из картофеля: какими товарами Северная Корея собралась удивить россиян?

Предприятие «Тэдонган» является крупнейшим производителем пива в КНДР, выпуская около 500 тысяч тонн продукта в год (почти всё идёт на внутренний рынок, лишь малая часть — в Китай). Есть и другие заводы: «Рёнсон», «Понхак» и «Пхеньянский». Впрочем, лучшим считается именно пиво от «Тэдонгана». Его цена в северокорейских туристических зонах около $2, примерно такой, скорее всего, она будет и в нашей стране.