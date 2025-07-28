Умер Жан-Поль Дюбуа, актер из «Фанфан-тюльпан» и «Расследований комиссара Мегрэ»

Дюбуа начал свою творческую карьеру в конце 1970-х годов в театре. За годы своей актерской деятельности он сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах, отмечается в материале. К примеру, Дюбуа снялся в фильмах «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Грусть и красота» во второстепенных ролях.