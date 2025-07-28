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Умер Жан-Поль Дюбуа, актер из «Фанфан-тюльпан» и «Расследований комиссара Мегрэ»

Французский актер Жан-Поль Дюбуа умер на 75-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер актер кино и телевидения Жан-Поль Дюбуа. Его не стало на 75-м году жизни во Франции, пишет издание Sceneweb. Причина смерти не уточняется.

Дюбуа начал свою творческую карьеру в конце 1970-х годов в театре. За годы своей актерской деятельности он сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах, отмечается в материале. К примеру, Дюбуа снялся в фильмах «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Грусть и красота» во второстепенных ролях.

Одной из самых известных кинокартин с его участием является фильм «Фанфан-тюльпан» 2003 года, где в главных ролях играли Пенелопа Крус и Венсан Перес.

Как KP.RU писал ранее, американский певец Томми МакЛэйн, известный по кантри-балладе Sweet Dreams, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил телеканал KSLA, ссылаясь на семью артиста. По их словам, МакЛэйн умер утром 24 июля 2025 года в возрасте 85 лет.