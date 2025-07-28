С 1 августа курс доллара перестанет снижаться. На какой уровень выйдет рубль и чего ждут на рынке

— Расширенное предложение валюты от экспортёров явно перебивало подавленный спрос на валюту под импорт. Падал и сам глобальный доллар к корзине мировых валют. Теперь цикл ДКП развернулся, давление на кредитном рынке должно снизиться — экспортёрам не придётся продавать такие объёмы валюты, а импортёры могут воспользоваться их низким курсом и увеличить закупки заграничных товаров. Да и сам индекс доллара DXY может стабилизироваться на фоне тарифных сделок Трампа, — такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.