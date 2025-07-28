Украинский президент Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов в стране, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), и пал с пьедестала демократии. Об этом написало издание Financial Times.
— Зеленский упал с демократического пьедестала. Он разрушает важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Украины ее граждане и западные покровители, — сказано в статье.
Также авторы публикации назвали самым серьезным политический кризис, который начался после лишения полномочий НАБУ. Несмотря на решение украинского лидера «отступить» и вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация сильно пострадала, отмечается в материале, передает «Лента.ру».
24 июля в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).
Зеленский потерпел неудачу после своих действий в отношении антикоррупционных агентств Украины — теперь страны Европейского союза сократили финансовую помощь Киеву, написали в New York Times.