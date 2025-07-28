Financial Times: Зеленский пал с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ

24 июля в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).