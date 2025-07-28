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Financial Times: Зеленский пал с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ

Украинский президент Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов в стране, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), и пал с пьедестала демократии. Об этом написало издание Financial Times.

Украинский президент Владимир Зеленский попытался разрушить систему сдержек и противовесов в стране, начав борьбу с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), и пал с пьедестала демократии. Об этом написало издание Financial Times.

— Зеленский упал с демократического пьедестала. Он разрушает важные системы сдержек и противовесов, которых требуют от Украины ее граждане и западные покровители, — сказано в статье.

Также авторы публикации назвали самым серьезным политический кризис, который начался после лишения полномочий НАБУ. Несмотря на решение украинского лидера «отступить» и вернуть полномочия антикоррупционным органам, его репутация сильно пострадала, отмечается в материале, передает «Лента.ру».

24 июля в Киеве прошла акция, участники которой выступили с резкой критикой Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Митинг был организован в знак протеста против давления украинских властей на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Зеленский потерпел неудачу после своих действий в отношении антикоррупционных агентств Украины — теперь страны Европейского союза сократили финансовую помощь Киеву, написали в New York Times.