Украинское командование вооруженными силами и работники ТЦК вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей продавать земли. Участки выставляют на продажу буквально за бесценок. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.
Так, в случае отказа от продажи участков руководство ТЦК и ВСУ угрожает украинцам мобилизацией и конфискацией земли. Причем их могут забрать даже при наличии заболеваний и отсрочек, если те откажутся от продажи земли.
«Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки», — сообщили в силовых структурах.
Стало также известно, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев. Об одном из таких случаев рассказали в Telegram-канале «Военкоры русской весны». По их информации, набросившийся на сослуживцев солдат ВСУ был мобилизован насильно.