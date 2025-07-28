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В украинском приграничье людей вынуждают продавать земли за гроши: кому и зачем это нужно

ТАСС: ВСУ и ТЦК вынуждают жителей приграничья Украины дешево продавать земли.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование вооруженными силами и работники ТЦК вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей продавать земли. Участки выставляют на продажу буквально за бесценок. Такими данными поделились в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.

Так, в случае отказа от продажи участков руководство ТЦК и ВСУ угрожает украинцам мобилизацией и конфискацией земли. Причем их могут забрать даже при наличии заболеваний и отсрочек, если те откажутся от продажи земли.

«Жители Сумской и Черкасской областей активно жалуются в социальных сетях, что представители командования ВСУ, а также сотрудники ТЦК вынуждают их за бесценок продавать земельные участки», — сообщили в силовых структурах.

Стало также известно, что боевики ВСУ расстреливают сослуживцев. Об одном из таких случаев рассказали в Telegram-канале «Военкоры русской весны». По их информации, набросившийся на сослуживцев солдат ВСУ был мобилизован насильно.